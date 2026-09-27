نائب رئيس الوزراء الكويتي يطمئن على مصابين بهجومين منفصلين لكلاب

خبرني - اطمأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على الحالة الصحية لموظف في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وسيدة، إثر تعرضهما لهجومين منفصلين من كلاب.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن الشيخ فهد اليوسف زار موظف هيئة الزراعة في مستشفى الفروانية، بعد تعرضه لهجوم من عدد من الكلاب الضالة أثناء تأديته مهام عمله داخل مقر الهيئة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة.

وأضافت الوزارة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اطلع على تطورات الحالة الصحية للموظف، متمنياً له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

كما اطمأن الشيخ فهد اليوسف على الحالة الصحية لسيدة تعرضت، في واقعة منفصلة، لهجوم من كلب مملوك لأحد الأشخاص، مشيرة إلى تسجيل قضية بالواقعة، وأن الإجراءات القانونية جارٍ اتخاذها.