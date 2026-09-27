840 مقعدا للطب و400 لطب الأسنان.. القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة

خبرني - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، الدكتور مهند الخطيب، إن أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصص الطب ارتفعت من 640 إلى 840 طالبًا، وفي تخصص طب الأسنان من 320 إلى 400 طالب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعات.

وأوضح الخطيب في حديثه عبر أثير حياة إف إم، أن تجاوز الطاقة الاستيعابية للجامعات سينعكس سلبًا على جودة المخرجات، خصوصًا في تخصصَي الطب وطب الأسنان، اللذين يتضمنان مراحل تدريب سريري.

وفي رده على اعتراضات الطلبة، أكد أن من حق الطالب الاعتراض إذا قُبل طالب أقل منه معدلًا في تخصص طب الأسنان وحُرم هو من التخصص، مشيرًا إلى أن القبول جرى وفق الأعداد التي أقرها المجلس.

وحول تكافؤ الفرص بين طلبة المسارين الأكاديمي والمهني، بيّن الخطيب أن عملية القبول فُصلت بين المسارين، وخُصص للمسار المهني 20% من المقاعد المتبقية للتنافس، مقابل 80% للمسار الأكاديمي، بما يتناسب مع أعداد المتقدمين من كل مسار.

وأوضح أن دمج طلبة المسارين في منافسة واحدة قد يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص؛ إذ قد تكون معدلات طلبة المسار المهني أعلى في بعض التخصصات، ما يحرم طلبة المسار الأكاديمي من المقاعد، فيما قد يحدث العكس في تخصصات أخرى.

وأضاف أن الفصل أتاح لطلبة كل مسار التنافس فيما بينهم على التخصصات المقررة لهم، مشيرًا إلى أن أعداد طلبة المسار الأكاديمي تبلغ نحو أربعة إلى خمسة أضعاف أعداد طلبة المسار المهني، وبذلك أخذ كل مسار نصيبه في عملية المنافسة.