إدارة السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أبرز أسباب الحوادث

خبرني - حذر ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، الأحد، من مخاطر تغيير المسرب بشكل مفاجئ، خصوصا عند السرعات العالية، لما قد يسببه من اصطدام بالمركبات المجاورة أو من الخلف وإرباك حركة السير.

وشهدت مداخل العاصمة عمّان، صباح الأحد، كثافات مرورية للقادمين من المحافظات بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية، فيما تعاملت إدارة السير ميدانيا مع الحركة في المداخل والتقاطعات والمخارج والأنفاق والجسور.

وقال المرايات، إن مداخل العاصمة الأربعة والمخارج تشهد متابعة ميدانية، مع إعطاء بعض الإشارات الضوئية الأولوية لتفريغ الحركة، وإزالة المركبات المتروكة أو المعيقة للسير.

وأضاف أن كثافات مرورية تتركز على مخرج جسر الأمير حسين باتجاه نفق الملتقى وتفرعات السابع، وعلى طريق المطار ومنطقة الصحابة، فيما تشهد الحركة انفراجا بعد منطقة المناصير باتجاه الملتقى وصولا إلى شارع الملك عبدالله الثاني وصويلح.

وأشار إلى متابعة الحركة في شارع زهران ودوار الداخلية والمدينة الرياضية وعبدون ودوار الواحة، مع انتشار مجموعات ودوريات ودراجات إدارة السير للتعامل مع أي عوائق أو كثافات مرورية.

وتابع أن إدارة السير تستخدم كاميرات المراقبة ونظام تحديد المواقع "GPS" لرصد الحركة، خصوصا في محيط الجامعات والمدارس وتجمعات المركبات العمومية، وإرسال دوريات إلى المواقع التي تشهد كثافات.

ودعا المرايات السائقين عند تغيير المسرب إلى التأكد من خلو المسرب والنقاط العمياء، واستخدام الإشارة الضوئية، موضحا أن تشغيل الغماز لا يمنح أولوية تلقائية، وأن الانتقال يجب أن يتم تدريجيا مع الالتزام بسرعة الطريق.

كما دعا السائقين إلى تجنب المشتتات والالتزام بالمسرب الصحيح، مشيرا إلى إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المرورية عبر تطبيق "سند" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.