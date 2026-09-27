السعودية تحول الدراسة في مدارس الرياض

خبرني - قرّرت السلطات السعودية تحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة الرياض إلى التعليم عن بُعد لمدة أسبوع، ابتداءً من الأحد وحتى الخميس.

وتلقى أولياء أمور طلبة رسائل من مدارس أبنائهم تفيد بتحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بُعد من الأحد حتى الخميس، عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة.

وبحسب إحدى الرسائل الموجهة إلى أولياء الأمور، يشمل القرار جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.

كما تلقى أولياء أمور رسائل من مدارس أخرى تفيد بأن المدارس ستبقى مغلقة طوال الأسبوع، وجاء في إحداها: "أبلغتنا السلطات للتوّ بأن المدارس ستبقى مغلقة طيلة الأسبوع".

ولم يتضح حتى الآن سبب القرار، الذي يأتي في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.