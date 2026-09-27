بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية لأبناء الأردنيات

خبرني - بدأت صباح الأحد، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر الأربعاء.

وتقتصر الطلبات على الطلبة المستوفين متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة، في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025، شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

كما تبدأ الاثنين طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر الخميس الأول من تشرين الأول.

وتشمل طلبات الانتقال جميع التخصصات باستثناء الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة، وفق الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة للعام الجامعي 2026-2027، على أن تعلن الوحدة أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى للمعدل للتخصصات التي يرغبون بالانتقال إليها، وفقا للشواغر المتاحة.