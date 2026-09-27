الأردن.. انخفاض وأمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء

خبرني - تكون الأجواء معتدلة ومستقرة نسبيا الأحد والاثنين، قبل أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، لتصبح لطيفة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة هطول زخات خفيفة من المطر قائمة في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة قليلا في أغلب المناطق.

ويستمر الأربعاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، خاصة العالية منها، الأحد والاثنين.

كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الأحد والاثنين، خاصة مع نشاط الرياح الاثنين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها، خاصة مع التغير التدريجي في الأجواء والانتقال إلى الأجواء الخريفية.