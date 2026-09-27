العثور على جثة امرأة عاشرة في جنوب أفريقيا وسط تحقيقات للشرطة في جرائم القتل

خبرني - تقول الشرطة في جنوب أفريقيا إنها عثرت على جثة أخرى في إحدى ضواحي جوهانسبرغ، ليرتفع عدد النساء اللواتي عُثر عليهن ميتات هناك خلال الأشهر الأخيرة إلى عشر.

وعُثر على الجثة صباح السبت، وتعرّفت عليها صديقة كانت برفقتها في حانة مساء اليوم السابق.

وقال قائد الشرطة المحلية إن قواته لا تستبعد احتمال وجود قاتل متسلسل طليق، مشيراً إلى أوجه تشابه بين حالات الوفاة العشر في إيكورهوليني، إضافة إلى حالة أخرى في سويتو.

وأثارت هذه الوفيات موجة استنكار على مستوى البلاد بشأن حجم العنف ضد النساء في جنوب أفريقيا، التي تسجّل أحد أعلى معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في العالم.

وعُثر على الجثة الأخيرة في مقبرة بحي تيمبيسا، شمال شرقي وسط جوهانسبرغ.

وأصدرت الشرطة بياناً بعد ذلك بوقت قصير، قالت فيه إن محققي مسرح الجريمة موجودون في الموقع لجمع الأدلة. ولم يعلن المسؤولون بعد هوية الضحية.

وقالت صديقة المرأة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إس إيه بي سي" إنها تعرّفت على ملابس صديقتها التي كانت ترتديها في الليلة السابقة، عندما عُرضت عليها صورة للجثة.

وأضافت وهي تمسح دموعها: "لا أعرف ماذا سأقول لأطفالها. هذا مؤلم".

وقال قائد شرطة غاوتنغ، تومي مثومبيني، إنه من السابق لأوانه، في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق، تحديد ما إذا كانت وفاة المرأة مرتبطة بحالات الوفاة الأخرى.

وأوضح للصحفيين أن الضحايا الأخريات يتشاركن "خصائص متشابهة" تشير إلى "أسلوب قتل" مشترك، وهو ما سيتيح للشرطة تحديد ما إذا كانت الوفاة الأخيرة مرتبطة بالحالات الأخرى.

وقال الفريق مثومبيني: "في الوقت الحالي، لا يمكننا استبعاد وجود قاتل متسلسل، لكن لا يمكننا الجزم بذلك".

وتسجّل جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات القتل، إذ قُتل 5,427 شخصاً بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من هذا العام وحده.

لكن طبيعة جرائم القتل الأخيرة في محيط جوهانسبرغ هي ما جعل كثيراً من النساء هناك يعشن صدمة تزايد عدد القتلى.

وقد عُثر على الجثث العشر الأخرى في ظروف متشابهة منذ يوليو/تموز. وعُثر على معظمها في كيمبتون بارك، وهو حي مجاور لتيمبيسا.

وكان كثير من الجثث لشابات، وتعرّضت جميع الضحايا تقريباً لعنف شديد قبل وفاتهن.

وزادت هذه الوفيات الضغوط على الحكومة الوطنية، بعد أقل من عام على إعلان الوزراء العنف القائم على النوع الاجتماعي كارثة وطنية.

وفي حين لا تصنّف إحصاءات شرطة جنوب أفريقيا الضحايا بحسب النوع الاجتماعي، قالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إن 569 امرأة قُتلن، ونجت 1,052 أخريات من محاولات قتل، بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من هذا العام.

ومثل ثلاثة رجال أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتهمة الضلوع في إحدى جرائم القتل التسع، فيما تعمل الشرطة على تعقّب آخرين يُحتمل تورطهم فيها.