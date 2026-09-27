ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مبابي.. وتقارير تحدد مدة غيابه

خبرني - أعلن ريال مدريد، مساء السبت، إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بتمدد مفرط في الجزء الخلفي من الركبة اليسرى، فيما قدرت تقارير صحفية إسبانية مدة غيابه بما يتراوح بين 10 أيام و12 يوما.

وقال النادي الإسباني، في بيان طبي، إن الفحوص التي خضع لها مبابي تحت إشراف الجهاز الطبي أظهرت تعرضه لتمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى، مضيفا أن عودته ستتوقف على تطور حالته. ولم يحدد ريال مدريد مدة غيابه رسميا.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الفحوص استبعدت إصابة خطيرة، وقدرت فترة ابتعاد قائد منتخب فرنسا عن الملاعب بما بين 10 أيام و12 يوما.

وبحسب هذا التقدير، قد يلحق مبابي بمباراة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذا سار تعافيه وفق البرنامج المتوقع.

الإصابة جاءت بعد هدف الفوز

وتعرض مبابي للإصابة خلال فوز فرنسا على تركيا 1-0، الجمعة، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

وتلقى اللاعب العلاج عقب تسجيل الهدف وحاول مواصلة المباراة، قبل أن يسقط مجددا ويضطر زين الدين زيدان، مدرب فرنسا، إلى استبداله بعد دقائق. وكانت المباراة الأولى لزيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.