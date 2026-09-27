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صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور

  • 27 أيلول 2026
  • 02:46
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة صور

خبرني - شهد ديوان عشائر العواملة في السلط، مساء السبت، صلحًا عشائريًا بين عشيرتي العواملة والصوالحة، على خلفية حادث الدهس الذي أودى بحياة المرحوم محمود سالم الفزاع العواملة.

 وتوجهت جاهة من وجهاء قبيلة عباد، ترأسها الدكتور علي الحجاحجة، إلى ديوان عشائر العواملة لطلب عطوة اعتراف عشائرية، حيث كان في استقبالها عدد من وجهاء العشيرة يتقدمهم الباشا محمد العواملة.

 وأعلنت عشيرة العواملة تحويل العطوة إلى صلح عشائري، والتنازل عن جميع الحقوق العشائرية والقانونية.

 وثمنت قبيلة عباد وعشيرة الصوالحة موقف عشيرة العواملة، والجهود التي أسهمت في إصلاح ذات البين وتطييب النفوس.

صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور
صلح عشائري بين العواملة والصوالحة - صور

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