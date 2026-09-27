حارس أيرلندا يرفض اللعب ضد إسرائيل

خبرني - أعلن غافين بازونو، حارس مرمى منتخب أيرلندا، انسحابه من المباراتين المقبلتين أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، قائلا إن قراره يستند إلى قناعته الشخصية بأن "قتل الأبرياء أمر خاطئ".

وقال بازونو في بيان نشره عبر حسابه على إنستغرام، السبت، إن تمثيل منتخب بلاده "يعني له كل شيء"، وإنه يكن احتراما كبيرا لزملائه والمدرب والجهاز الفني والشعب الأيرلندي، لكنه توصل بعد تفكير إلى قرار بعدم المشاركة أمام إسرائيل.

وأوضح الحارس الأيرلندي أنه رجل "ذو إيمان قوي"، وأن مبادئه تمنعه من خوض المباراتين، مشددا على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية، وإنما يرتبط بما وصفه بـ"الفظائع في المنطقة".

وأضاف أن هناك لحظات قليلة في حياة الإنسان تتيح له اتخاذ موقف تجاه قضية يراها أكبر منه، وأنه يعتقد أن هذه واحدة منها.

وأكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، وفق شبكة "آر تي إي" الأيرلندية، انسحاب بازونو من المنتخب على خلفية موقفه من المباراتين.

أيرلندا تقرر خوض المباراتين

وجاء موقف بازونو وسط نقاش داخل المنتخب الأيرلندي بشأن خوض مواجهتي إسرائيل، قبل أن تقرر غالبية اللاعبين المشاركة.

ويلتقي المنتخبان يومي 27 سبتمبر/أيلول و4 أكتوبر/تشرين الأول، فيما سبق للاتحاد الأيرلندي أن طالب "يويفا" بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية. ويأتي انسحاب بازونو في ظل ضغوط متزايدة داخل أيرلندا لمقاطعة المباراتين على خلفية الحرب في غزة.