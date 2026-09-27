العاصفة نورإيستر تضرب أمريكا .. إلغاء رحلات و100 ألف منزل بلا كهرباء

خبرني - تعرض شمال شرقي الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تُعرف باسم "نورإيستر"، اجتاحت الساحل الشرقي من واشنطن العاصمة إلى ولاية مين.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية في ولايات عدة، وشملت أضرارها مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من فيضانات ساحلية كبيرة وموجات مد مرتفع ورياح عاتية في منطقتي الأطلسي الأوسط ونيو إنغلاند تستمر حتى يوم الاثنين.

وأعلن حاكما نيويورك ونيوجيرزي حالة الطوارئ في المقاطعات الأكثر تأثرا، في حين فعّل حاكم كونيتيكت مركز عمليات الطوارئ بالولاية.

وحذرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، مشيرة إلى احتمال هطول ما يصل إلى 15 سنتيمترا من الأمطار وارتفاع الأمواج إلى نحو 6 أمتار، كما دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري بسبب الرياح وخطر سقوط خطوط الكهرباء.

وبحسب بيانات موقع "فلايت أوير"، تأخرت 1338 رحلة أخرى من المطارات الأمريكية وإليها، من بينها 130 رحلة في مطار لوغان ببوسطن وحده.

وأصدرت شركات طيران كبرى -مثل "جيت بلو" و"يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز"- تنبيهات سفر، تتيح تعديل الحجوزات دون رسوم إضافية.

وإلى جانب ذلك، طالبت الأمم المتحدة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية الجمعية العامة بإزالة معدات البث من محيط مقرها في نيويورك بسبب شدة الرياح، كما أُلغيت مهرجانات موسيقية كبرى وحفلات غنائية في نيويورك وماريلاند وبوسطن.