بفوز عريض على عمان.. السعودي أول المتأهلين لنصف نهائي خليجي 27

خبرني - أصبح المنتخب السعودي أول المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد مباراة استعراضية أمام عمان.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب الإنماء بجدة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الخليجية.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة، سجل حسن كادش الهدف الثاني للمنتخب السعودي، بعدما حول كرة عرضية أرسلها صالح أبو الشامات من ركلة ركنية إلى داخل الشباك بضربة رأسية.

وأضاف البريكان الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعدما تبادل الكرة مع سلطان مندش، وسدد كرة قوية فشل الحارس العماني في التصدي لها.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة، سجل ناصر الرواحي هدفًا لمنتخب عمان، بعد انفراد تام بمرمى الحارس محمد العويس، قبل أن يلغيه حكم المباراة بداعي التسلل.

وسيطر المنتخب السعودي على المباراة بشكل كامل، حيث تبارى لاعبوه في إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عمان، لتنتهي المباراة بفوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة.

بهذا الفوز، ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، ليكون أول المتأهلين، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام العراق صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تعقد موقف منتخب عمان في البطولة، بعدما توقف رصيده عند نقطة وحيدة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، ما يجعل فرصه في التأهل صعبة للغاية.

ويحتاج منتخب عمان للفوز على الكويت في مباراتهما المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل، مع خسارة العراق أمام السعودية، بنفس التوقيت، من أجل التأهل، شريطة تعويض فارق الأهداف الكبير بينهما.