أبطال العالم يقلبون الطاولة على إنجلترا في ويمبلي .. ورقم قياسي ليمال

خبرني - حقق منتخب إسبانيا، بطل العالم، انتصارًا مثيرًا على مضيفه الإنجليزي بنتيجة (3-2)، مساء السبت على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل مبكرًا عن طريق لامين يامال، في الدقيقة الثانية، بعدما استغل خطأً في الاستحواذ على الكرة من جانب مدافع مانشستر سيتي، مارك جيهي، ليختطفها وينطلق بها نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسجل في شباك الحارس جيمس ترافورد.

وبعد فاصل من الفرص الضائعة من جانب إسبانيا، نجح جناح برشلونة، أنتوني جوردون، في إدراك التعادل بالدقيقة 36، عندما تبادل الكرة مع جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في هجمة مرتدة، قبل أن يتقدم ويسدد في شباك الحارس أوناي سيمون.

ولم تمض 4 دقائق حتى وضع نجم بايرن ميونخ، هاري كين، المنتخب الإنجليزي في المقدمة (2-1) بضربة رأسية اصطدمت بظهير الريال، مارك كوكوريلا، وعانقت الشباك بعدما فشل الأخير في إبعادها، بالدقيقة 40.

وفي مطلع الشوط الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، لكن هاري كين أهدرها بعدما تعثر، ولمس الكرة بكلتا قدميه مسددًا في العارضة بالدقيقة 54، وهي اللحظة التي مثلت نقطة تحول في المباراة.

فبعد 6 دقائق فقط من إهدار نجم بايرن ميونخ ركلة الجزاء، رد البديل أليكس باينا بإدراك التعادل لإسبانيا، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ليقدم تمريرة حاسمة، أحرز منها البديل الآخر ميكيل أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة 74، مانحًا الفوز للضيوف بتسديدة رائعة من فوق الحارس ترافورد.

وضغطت إنجلترا بقوة في الدقائق الأخيرة من أجل التعادل، وتصدى الحارس أوناي سيمون لتصويبة قوية من بيلينجهام، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا انتصار الإسبان (3-2).



