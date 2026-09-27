زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

خبرني - قدّمت شركة زين كاش رعايتها كراعٍ بلاتيني للنسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية (JO FINTECH FESTIVAL 2026) الذي حمل شعار "Where Regulation Meets Innovation"، والذي أقيم بتنظيم من البنك المركزي الأردني بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وتندرج رعاية زين كاش للمهرجان الذي أقيم يومي الأربعاء والخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، في إطار دورها المحوري والفاعل في دعم مسيرة التطور الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز الحلول المالية الرقمية، والمساهمة في بناء بيئة حاضنة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تأكيداً على التزامها المتواصل بدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجتمع.

كما وتعكس رعاية زين كاش للمهرجان للمرة الثانية إيمانها بأهمية توظيف التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق بما يسهم في خلق فرص جديدة وتعزيز الشمول المالي والرقمي، وتأكيداً على التزامها بالمساهمة في إثراء المشهد التكنولوجي ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة رقمية أكثر ابتكاراً وتطوراً تواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزز جاهزية المجتمع للاقتصاد الرقمي، إلى جانب حرصها على تعزيز حضورها في المشهد المتنامي للتكنولوجيا المالية ودعم المنصات التي تجمع مختلف أطراف منظومة القطاع بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار.

وفي إطار مشاركتها في فعاليات المهرجان، شارك الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش سلطان كشورة، كمتحدث ضمن جلسة حوارية بعنوان "Moving Money in a Fragmented World – Payments, Remittances & Regional Integration"، والتي أدارها Henk J. Hoogendoorn، عضو مجلس القطاع المالي في شركة Wahed Inc، وجمعت الجلسة نخبة من كبار ممثلي منظومة القطاع المالي والمدفوعات، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل المدفوعات والتحويلات المالية وقابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع الوطنية والتكامل الإقليمي، إلى جانب الحوكمة والمعايير اللازمة لتعزيز الترابط المالي الرقمي بين الأسواق العربية.

وتعكس مشاركة زين كاش في هذه الجلسة التزامها بدعم التحول الرقمي والابتكار المالي والشمول المالي، والمساهمة في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، إلى جانب إبراز دور الشركة في تمكين الحلول الرقمية والمالية المبتكرة ودعم تطور القطاع المالي بما يواكب احتياجات الأسواق والتحولات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.

وحظي المهرجان بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والخبراء من الأردن والمنطقة والعالم، حيث جمع المهرجان على مدار يومين نخبة من صناع القرار وقادة البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لبحث أبرز التطورات التي يشهدها القطاع المالي، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار والشراكات.

وتناول برنامج المهرجان عدداً من المحاور الرئيسية التي شملت المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي، والخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) والأصول الرقمية وتقنيات البلوكتشين، والتمويل المدمج والخدمات المصرفية كمنصة، إلى جانب ريادة الأعمال والاستثمار وتطوير منظومة الشركات الناشئة، كما تضمّن المهرجان جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ومعرضاً يستعرض أحدث الحلول والمنتجات في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب جلسات وعروض تقديمية للشركات الناشئة (Pitch Sessions)، وفعاليات للتشبيك جمعت المبتكرين بالمستثمرين وقادة القطاع المالي.

واشتمل برنامج المهرجان كذلك على هاكاثون التكنولوجيا المالية (FinTech Hackathon)، الذي وفّر مساحة للمبتكرين والمواهب الشابة لتطوير حلول رقمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع المالي، وعرض مشاريعهم أمام الخبراء والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وتأتي النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية امتداداً للنسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، والتي استقطبت أكثر من 3,000 مشارك من أكثر من 40 دولة، وشهدت مشاركة أكثر من 40 متحدثاً.