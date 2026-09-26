المانجو.. كيف يمكن أن تدعم صحة العين؟

خبرني - لا تقتصر فوائد المانجو على مذاقها، إذ تحتوي هذه الفاكهة على البيتا كاروتين، وهو أحد الكاروتينات التي يستطيع الجسم تحويلها إلى فيتامين "أ"، أحد العناصر الأساسية للحفاظ على صحة العين ووظائف الرؤية.

ويؤدي فيتامين "أ" دورا مهما في عمل شبكية العين، خصوصا في الرؤية خلال الإضاءة المنخفضة، فيما يمكن أن يؤدي نقصه إلى مشكلات في الرؤية وجفاف العين. وتعد المانجو من الفواكه التي توفر الكاروتينات التي تسهم في تلبية احتياجات الجسم من هذا الفيتامين.

كما تحتوي المانجو على مضادات أكسدة وفيتامين "ج"، وهي عناصر ترتبط بدعم صحة العين ومقاومة الإجهاد التأكسدي.

وتظهر مصادر طبية أن النظام الغذائي المتوازن والغني بمضادات الأكسدة والمواد الغذائية الضرورية للعين يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتها.

لكن تناول المانجو لا يعني منع ضعف النظر أو علاج مشكلات الإبصار، مثل قصر النظر وطوله، إذ تعتمد صحة العين على عوامل متعددة، ويحتاج أي اضطراب في الرؤية إلى تقييم وفحص متخصص.

وتشير بيانات بحثية إلى أن تناول المانجو يرتبط أيضا بالحصول على كميات أكبر من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات "أ" و"ج" و"هـ" ضمن النظام الغذائي، ما يجعلها جزءا مفيدا من نظام غذائي متنوع ومتوازن.

وعمومًا، يمكن أن تكون المانجو خيارا غذائيا جيدا لدعم صحة العين، خصوصا بفضل البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين "أ"، لكنها ليست علاجا لضعف النظر ولا بديلا من الفحص الطبي عند وجود مشكلات في الرؤية.