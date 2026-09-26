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  • كريم فهمي يحسم جدل «الأعلى أجرًا» وينفي التدخل في طلاق أحمد وهنا الزاهد

كريم فهمي يحسم جدل «الأعلى أجرًا» وينفي التدخل في طلاق أحمد وهنا الزاهد

  • 26 أيلول 2026
  • 23:28
كريم فهمي يحسم جدل الأعلى أجرًا وينفي التدخل في طلاق أحمد وهنا الزاهد

خبرني - حسم الفنان المصري كريم فهمي الجدل حول قائمة النجوم الأعلى أجرًا، مؤكدًا أن الفنان عادل إمام خارج أي مقارنة، فيما كشف موقفه من احتمالية ابتعاده عن التمثيل واتجاهه إلى الكتابة، ونفى في الوقت نفسه تدخّل والدته أو زوجته في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد.

عادل إمام خارج المنافسة
وقال كريم فهمي، في تصريحات تلفزيونية، إن عادل إمام سيظل الأعلى أجرًا إذا قرر العودة إلى التمثيل، مهما كانت أسماء النجوم الموجودين على الساحة، مؤكدًا أن مكانته الفنية لا تسمح بوضعه في مقارنة مع غيره.

وأشار، عند الحديث عن النجوم أصحاب الإيرادات المرتفعة في السينما، إلى كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

الكتابة بديلًا عن التمثيل
وتطرق كريم فهمي إلى احتمالية اعتزاله التمثيل مستقبلًا، موضحًا أنه قد يصل إلى مرحلة يشعر فيها بأنه لم يعد لديه جديد يقدمه أمام الكاميرا، وحينها قد يتجه إلى العمل خلفها.

وأوضح أن الكتابة تمثل بالنسبة إليه جزءًا أساسيًا من صناعة العمل الفني، بما يتيح له مواصلة حضوره في المجال من خلال تطوير وتنفيذ المشاريع، بدلًا من الاكتفاء بالتمثيل.

حقيقة التدخل في طلاق أحمد وهنا الزاهد
ونفى كريم فهمي بشكل قاطع ما تردد عن تدخل والدته أو زوجته دانية البناوي في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد، مستغربًا تداول هذه الأحاديث على نطاق واسع رغم عدم صدور أي تصريحات منهم بهذا الشأن.

وتساءل عن مصدر هذه الادعاءات التي يتعامل معها البعض وكأنها حقائق، وشدد على أن أحمد فهمي صاحب قراره، ويمتلك القدرة على إدارة حياته بعيدًا عن تدخل الآخرين.

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