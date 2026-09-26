ترمب يستبعد الحل العسكري مع كوبا وهافانا ترد

خبرني - توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا.

وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض "أود أن أقول إننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا. لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الجيش".

وأعلنت إدارة ترمب صراحة أنها تسعى للإطاحة بالحكومة الكوبية، وأدى حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وضع هذه البلاد تحت ضغوط شديدة، في وقت تواجه فيه نقصا في الوقود وانقطاعات في الكهرباء تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.

وقال ترمب قبل مغادرته إلى تينيسي "نريد مساعدة كوبا.. نريد فتح (أبواب) كوبا أمام شعبنا".