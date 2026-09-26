ترمب يستبعد الحل العسكري مع كوبا وهافانا ترد

خبرني - توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا.
وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض "أود أن أقول إننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا. لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الجيش".
وأعلنت إدارة ترمب صراحة أنها تسعى للإطاحة بالحكومة الكوبية، وأدى حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وضع هذه البلاد تحت ضغوط شديدة، في وقت تواجه فيه نقصا في الوقود وانقطاعات في الكهرباء تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.
وقال ترمب قبل مغادرته إلى تينيسي "نريد مساعدة كوبا.. نريد فتح (أبواب) كوبا أمام شعبنا".
كوبا مستعدة للحوار
من جانبه قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، اليوم، إن بلاده ليست تهديدا للولايات المتحدة وتبقى مستعدة للحوار مع واشنطن على أساس المساواة في السيادة واحترام القانون الدولي.
وأضاف رودريغيز -خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة– أنهم مستعدون لتسوية الخلافات الثنائية من خلال الحوار دون تدخل في الشؤون الداخلية أو أي شروط مسبقة.
وقال "كوبا ليست تهديداً. الحصار هو التهديد" مضيفا أن بلاده مستعدة لمتابعة العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون مع الولايات المتحدة، كما تفعل مع أي دولة أخرى.
وأوضح وزير الخارجية الكوبي أن واشنطن ترهب رجال أعمال في دول مختلفة لدفعهم إلى التخلي عن استثماراتهم وأعمالهم في كوبا، كما تمارس ضغوطاً على حكومات للتخلي عن خدمات طبية كوبية طلبتها لصالح شعوبها.
وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تهدف إلى إغلاق كل منافذ الإغاثة وسبل البقاء أمام كوبا، مشددا على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف الشعب الكوبي بأكمله وتتسبب بمعاناة إنسانية، مؤكدا أن الحصار يمثل عقابا جماعيا وجريمة يحظرها القانون الإنساني الدولي.
روسيا تدعو لرفع الحصار عن كوبا
من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة، اليوم، إلى رفع الحصار عن كوبا والقيود المفروضة عليها.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لافروف إن على الولايات المتحدة شطب كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعبر عن تضامنه مع الشعب والحكومة في كوبا، مشيرا إلى أن استخدام القوة وازدواجية المعايير الغربية يؤديان إلى زعزعة الاستقرار في مناطق عدة حول العالم.
وتبقي الولايات المتحدة على الحظر المفروض على كوبا منذ أكثر من 60 عاما، لكن إدارة ترمب صعدت الضغوط بعد استخدامها القوة العسكرية في يناير/كانون الثاني للإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.