مصدر عسكري لبناني يكشف طبيعة التدفقات البشرية من سوريا نحو الحدود اللبنانية

خبرني - مصدر عسكري لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، طبيعة التدفقات البشرية من سوريا نحو الحدود اللبنانية.

وقال المصدر: "التدفقات البشرية نحو الحدود اللبنانية ضمن الحدود الطبيعية ولا صحة لتدفق موجات عبور متزايدة من سوريا إلى لبنان".

وأكد المصدر على أنه "لا صحة للأنباء المتداولة عن تدفقات بشرية متزايدة نحو الأراضي اللبنانية ولا توجد أي حركة غير اعتيادية أو موجات عبور جديدة من سوريا إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "عمليات تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية لا تزال ضمن مستوياتها المحدودة والتحركات الحالية تندرج ضمن وتيرة النشاط المعتاد والمستمر عبر الحدود"، مشيرا إلى أن وحدات الجيش اللبناني تواصل تنفيذ مهامها اليومية بصرامة تامة لضبط الشريط الحدودي.

وكانت قنوات إخبارية لبنانية قد أفادت بتسجيل عمليات تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في المناطق الحدودية بعكار، مشيرة إلى حركة عبور شبه يومية لعشرات الأشخاص قبل أن ينفي المصدر العسكري اللبناني هذه الأخبار.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام لبنانية وعربية أفرادا يعبرون إلى الأراضي اللبنانية من سوريا سيرا على الأقدام وأحيانا بآليات زراعية عبر معابر غير شرعية في منطقة عكار الشمالية "هربا من الواقع المعيشي الصعب للسوريين في بلادهم".