الضمان تطلق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية

خبرني - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد، في إطار مواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونياً، بما يسهّل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدماتهم وحقوقهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان.

وبينت المؤسسة في بيان السبت، أن حدمة الاحتساب الافتراضي لراتب التقاعد المبكر والوجوبي والتي تمكن المشترك من الاطلاع على قيمة راتبه التقاعدي المتوقع إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة تصدرت مجموعة الخدمات الجديدة التي تم إضافتها للتطبيق.

وأشارت الى أن خدمة "اشمل نفسك" أصبحت متاحة عبر التطبيق، حيث تتيح هذه الخدمة للعامل تقديم تبليغ في حال عدم شموله بالضمان الاجتماعي، أو في حال عدم شموله على أساس أجره الفعلي، لتقوم المؤسسة بالتحقق من الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لشموله وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما تتضمن الحزمة الجديدة خدمة طلب المعالجة الطبية الفورية لإصابة العمل، التي تتيح تقديم طلب المعالجة الطبية إلكترونياً في حال تعرض أحد العاملين لحادث عمل، بما يسهّل إجراءات الحصول على المعالجة الطبية بشكل فوري في مختلف الجهات الطبيّة المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنه تم التوسع في لوحة معلومات المؤمن عليه لتظهر له فترة خدمته والفترة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر والوجوبي، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة وفّرت التفويض بالاطلاع على البيانات والتي تتيح للأفراد تفويض البنوك التي فيها حساباتهم بالاطلاع على بياناتهم في الضمان الاجتماعي.

وبينت أن إطلاق هذه الحزمة الجديدة يأتي ضمن مسارها المستمر في تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم، وتحويل المزيد من الخدمات والإجراءات إلى قنوات رقمية سهلة وآمنة، بما يعزز وصول جمهور المؤسسة إلى حقوقهم وخدماتهم دون الحاجة إلى مراجعة فروعها.

ودعت المؤسسة المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين إلى تحميل تطبيقها باسم الضمان الاجتماعي الأردني أو (SSC Jordan) أو تحديث النسخة الموجودة لديهم، والاستفادة من الخدمات الجديدة والمتاحة عبر التطبيق في أي وقت ومن أي مكان.