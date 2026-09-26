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الجيش الإيراني يكشف تفاصيل (الرد المحتمل)

  • 26 أيلول 2026
  • 21:30
الجيش الإيراني يكشف تفاصيل الرد المحتمل

خبرني - كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الإيرانية أبوالفضل شكارجي اليوم السبت، عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل في حال "أخطأت أمريكا وإسرائيل مجددا".

وحذر شكارجي أمريكا والكيان الصهيوني من أنه "في حال تكرار الخطأ في الحسابات، فإن ضربات إيران ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق".

وأضاف شكارجي: "إن القوات المسلحة المقتدرة في جاهزية تامة بنسبة مئة في المئة".

وختم قائلا: "قواتنا أقوى من عهد الحربين المفروضتين الثانية والثالثة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لمقترح الـ7 أيام الذي طرحته إيران، وتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

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