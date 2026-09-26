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الملكة للأميرة سلمى: كل عام وضحكة البيت بألف خير
الملكة للأميرة سلمى: كل عام وضحكة البيت بألف خير
26 أيلول 2026
21:20
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خبرني - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم السبت، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت جلالة الملكة صورة برفقة سمو الأميرة سلمى معلقة عليها، "كل عام وضحكة البيت، سلمى الغالية، بألف خير".
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