*
السبت: 26 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملكة للأميرة سلمى: كل عام وضحكة البيت بألف خير

  • 26 أيلول 2026
  • 21:20
الملكة للأميرة سلمى كل عام وضحكة البيت بألف خير

خبرني  -  هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم السبت، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت جلالة الملكة صورة برفقة سمو الأميرة سلمى معلقة عليها، "كل عام وضحكة البيت، سلمى الغالية، بألف خير".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نقيب المهندسين: أمن المياه جزء من الأمن القومي.. والهندسة شريك في حماية مستقبل الأردن المائي
نقيب المهندسين: أمن المياه جزء من الأمن القومي.. والهندسة شريك في حماية مستقب...
  • 2026-09-26 20:29
الجغبير: خطاب الملك في الأمم المتحدة يجسد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية
الجغبير: خطاب الملك في الأمم المتحدة يجسد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفل...
  • 2026-09-23 14:18
الفاو تطلق المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار في الكرك والطفيلة ومعان
الفاو تطلق المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار في الكرك والط...
  • 2026-09-23 13:21
تجارة الأردن : الملك قدم الأردن للعالم دولة يُعتمد عليها ولا تساوم على مبادئها
تجارة الأردن : الملك قدم الأردن للعالم دولة يُعتمد عليها ولا تساوم على مبادئها
  • 2026-09-23 10:30
(التشخيص المبكر مهم).. عنوان المسيرة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر
(التشخيص المبكر مهم).. عنوان المسيرة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر
  • 2026-09-21 18:31
مشاركة أردنية فاعلة للمدن الصناعية في مؤتمر دولي بالقاهرة
مشاركة أردنية فاعلة للمدن الصناعية في مؤتمر دولي بالقاهرة
  • 2026-09-20 13:31