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السعودية وعمان في (خليجي 27).. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

  • 26 أيلول 2026
  • 21:01
السعودية وعمان في خليجي 27 الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

خبرني - يحتضن ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، المباراة المنتظرة بين المنتخبين السعودي والعماني، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة "خليجي 27" لكرة القدم.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جدة، (10:00) مساء بتوقيت العاصمة العمانية مسقط).

يدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة وسط تطلعات كبيرة لمواصلة العروض القوية ووسط الدعم الجماهيري الكبير واللعب على أرضه.

ويسعى الأخضر لخطف النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة الأولى وحسم التأهل مبكرا إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

في المقابل، يسعى الأحمر العماني إلى تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية للبطولة بعد تعادله مع نظيره العراقي بهدف لمثله في المباراة الافتتاحية.

تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الخليج 

تاريخياً، التقى المنتخبان السعودي والعماني في بطولة كأس الخليج في 13 مواجهة سابقة، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 6 مباريات، بينما فاز المنتخب العماني في 4 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل بين الطرفين.

وسجل الهجوم السعودي 19 هدفا في شباك عمان، بينما أحرز المهاجمون العمانيون 13 هدفا في المرمى السعودي عبر تاريخ البطولة.


القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية اليوم:

قنوات إم بي سي أكشن (MBC Action)

قنوات أبوظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports)

قنوات شاشا الكويتية (Shasha)

قناة عمان الرياضية (Oman Sports).

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