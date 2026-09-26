بعض اللاعبين لم يتدربوا! .. بيان بشأن مباراة أيرلندا واسرائيل

خبرني - أكد منتخب جمهورية أيرلندا، إقامة مباراته أمام الكيان الصهيوني، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (المجموعة الثانية)، في مدينة ديبريسين المجرية، يوم الأحد، بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بموقف اللاعبين وإمكانية خوض اللقاء.

وبحسب موقع "بي بي سي" البريطاني، فقد تأجل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن يضم المدرب هيمير هالجريمسون وأحد لاعبي المنتخب، صباح السبت، قبل دقائق من موعده، فيما ظل الفريق داخل الفندق بدلًا من التوجه إلى ملعب ناجيردي لخوض الحصة التدريبية المقررة.

وأثارت التطورات تساؤلات بشأن إقامة المباراة، في ظل تقارير غير مؤكدة أشارت إلى رغبة عدد من اللاعبين، بينهم حارس المرمى جافين بازونو، في الانسحاب من اللقاء، بينما كان أفراد المنتخب يعقدون اجتماعًا داخل الفندق.