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ضبط 6 اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

  • 26 أيلول 2026
  • 20:14
ضبط 6 اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

خبرني - ضبطت كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت في سلطة وادي الأردن، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة وقوات الدرك والأجهزة الأمنية المختصة، 6 اعتداءات على قناة الملك عبدالله في منطقتي أبو سيدو والقرن بلواء الأغوار الشمالية، كانت تستخدم لسحب المياه بصورة غير مشروعة.

وقالت السلطة في بيان اليوم السبت، إن الحملة الأمنية والتفتيشية تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والاستخدامات غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على مصادر وشبكات المياه ضمن المناطق التابعة لسلطة وادي الأردن.

وأضافت إن كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت أزالت الاعتداءات المضبوطة، ونظمت الضبوطات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

وأكدت سلطة وادي الأردن استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على مصادر وشبكات المياه بالتعاون مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مصادر المياه أو المستخدمين لها بصورة غير مشروعة، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان وصولها إلى المستفيدين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

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