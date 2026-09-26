القبول الموحد: القبول المباشر آخر فرصة لطلبة (إساءة الاختيار)

خبرني - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، السبت، إن القبول المباشر قد يكون الفرصة الأخيرة للطلبة الذين لا يحصلون على مقعد جامعي ضمن طلبات "إساءة الاختيار" والمناقلات، في حال تبقت شواغر في بعض الجامعات.

وبلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول هذا العام 24,686 طالبا وطالبة، بنسبة 35% من إجمالي المتقدمين بطلبات صحيحة، مقابل 38% العام الماضي و32% في العام الذي سبقه.

وأوضح الخطيب لقناة المملكة أن تحديد أعداد الطلبة الذين يمكن ترشيحهم للقبول يعتمد على الشواغر التي ستتبقى بعد استكمال قبول الطلبة الذين أعلنت أسماؤهم الخميس الماضي، وانتهاء تقديم طلبات "إساءة الاختيار" والمناقلات وحصر أعداد الراغبين بالخروج من التخصصات أو الانتقال إليها.

ويحق للطالب تقديم 3 خيارات كحد أقصى، وتظهر له التخصصات التي يستطيع المنافسة عليها وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية وفئة شهادة الثانوية العامة التي يحملها. ويعني تحقيق شرط المعدل قطع نصف الطريق، فيما يبقى توفر الشاغر شرطا آخر للقبول.

وتعلن نتائج طلبات "إساءة الاختيار" والمناقلات خلال 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى من إغلاق باب التقديم، المقرر عند الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء 29 أيلول، لإتاحة المجال أمام الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء التدريس.

وتشمل الخيارات جميع التخصصات، باستثناء الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة لطلبة الثانوية الأردنية للسنة الحالية، فيما تستثنى التخصصات الطبية الأربعة لطلبة السنوات السابقة وحملة الشهادات العربية والأجنبية.

وفي حال عدم حصول الطالب على قبول ضمن خياراته الثلاثة، يمكن فتح باب القبول المباشر بعد انتهاء "إساءة الاختيار" والمناقلات وحصر الشواغر، على أن يحدد مجلس التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية الجامعات وشروط الاستفادة منه.

وفيما يتعلق بالشواغر الناتجة عن استنكاف طلبة مقبولين، أوضح الخطيب أن وحدة تنسيق القبول الموحد لا تطبق سياسة الاستنكاف لعدم وجودها ضمن سياسات القبول العامة.

وأضاف أن المقاعد المخصصة لمكرمة أبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة، والبالغة 10%، إلى جانب المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية، أضيفت فوق العدد المقرر للقبول التنافسي الحر، وبالتالي لا تؤثر حالات الاستنكاف فيها على العدد الأصلي المقرر للقبول التنافسي.

وبلغ عدد المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد أكثر من 71 ألف طالب وطالبة، فيما تجاوزت نسبة ترشيح طلبة المسار الأكاديمي للقبول في مختلف الحقول 66%، وبلغت نسبة ترشيح طلبة المسار المهني أكثر من 74%.

وأكد الخطيب أن عدم قبول جميع المتقدمين يرتبط بالطاقات الاستيعابية للجامعات ومعايير الاعتماد الخاص، نافيا أن يكون نظام التوجيهي الجديد أدى إلى ارتفاع نسبة "إساءة الاختيار".

وتوفر وحدة تنسيق القبول الموحد معدلات القبول التنافسية لآخر 5 سنوات لمساعدة الطلبة في اختيار تخصصاتهم، فيما يبقى ترتيب خيارات الطلبة وسلوكهم في اختيار التخصصات عاملا لا يمكن التنبؤ به مسبقا.

وبدأت وحدة تنسيق القبول الموحد، السبت، استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين "إساءة الاختيار"، ضمن برمجية تتيح تقديم 3 خيارات فقط، شريطة تحقيق الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027.

كما تبدأ الاثنين طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر الخميس الأول من تشرين الأول، وتشمل جميع التخصصات باستثناء الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة، وفق الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة والشواغر المتاحة.