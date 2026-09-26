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سقط عن سطح منزله .. تفاصيل وفاة المحامي العياصرة

  • 26 أيلول 2026
  • 19:21
سقط عن سطح منزله تفاصيل وفاة المحامي العياصرة

خبرني  - توفي الأسبوع الماضي المحامي الشاب بهاء الدين العياصرة إثر سقوطه من سطح عمارة قيد الإنشاء.

وروت أسرة بهاء تفاصيل وفاة ابنهم المؤسفة .

وقال والده ان شقيق بهاء انهى قبل الحادثة بيوم من اعمال انشاء اساسات بيته الجديد ، وقبل سفره في ذلك اليوم أوصى اشقائه بمتابعة اعمال سقي البناء بالماء.

وبين انه في يوم الحادثة ، كان بهاء يقوم بأعمال السقي ، وتعثر خلالها أثناء محاولته سحب خرطوم مياه من سطح المنزل ، ما أدى الى سقطه من السطح من ارتفاع يقدر بنحو 6 إلى 7 أمتار.

ونُقل بهاء إلى المستشفى، حيث خضع لمحاولات إنعاش بعد توقف قلبه، قبل أن يتبين تعرضه لإصابة بالغة في الحبل الشوكي، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ونعى والده نجله بكلمات مؤثرة، واصفًا إياه بالمحامي المسؤول والمثالي، معربًا عن رضاه بقضاء الله وقدره.

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