الجامعة العربية تبلغ إيران رسالة حازمة !

خبرني - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رسالة حازمة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن ضرورة احترام أمن الدول العربية وسيادتها بعد سلسلة اعتداءات على دول عربية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الإيرانية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث فهمي وعراقجي تداعيات الأزمة الراهنة على الدول العربية وسبل الخروج منها، حيث شدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية احترام أمن وسيادة الدول العربية والالتزام بحسن الجوار وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي اللقاء في ظل مرحلة شديدة الحساسية تشهدها المنطقة مع اتساع نطاق التوترات الأمنية والعسكرية وتداعياتها على عدد من الدول العربية، إلى جانب المخاوف من انتقال التصعيد إلى ساحات جديدة وتأثيره على أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي.

وجاء لقاء فهمي وعراقجي ضمن سلسلة اتصالات يجريها الوزير الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، حيث التقى مسؤولين ووزراء خارجية عدد من الدول العربية لبحث التطورات الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز الحوار مع الدول العربية وبناء قدر أكبر من الثقة الإقليمية.

وكان عراقجي قد أكد في لقاءات أجراها بنيويورك، أن بلاده تسعى إلى تعزيز الثقة مع دول المنطقة، داعيا إلى زيادة الحوار والتفاعل بين إيران والدول العربية، ومعتبرا أن توسيع الاتصالات يمكن أن يساعد في معالجة المخاوف وسوء الفهم المتبادل.

وتزامنت التحركات الدبلوماسية في نيويورك مع مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوترات ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع، فيما تركز الدول العربية في اتصالاتها على حماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرار المنطقة ومصالحها الحيوية.