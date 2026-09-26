طفل بعمر 11 عاما يفوز بذهبية الرياضات الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية

خبرني - فاز يوكي كوريهارا، الطفل الياباني المعجزة في الرياضات الإلكترونية البالغ من العمر 11 عاما، بالميدالية الذهبية في مسابقة الألغاز، وحظي بثناء كبير من منافسه في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا اليوم السبت.
ولم يبذل الطفل الذي يرتدي النظارات أي جهد يذكر وهو يتغلب على الكوري الجنوبي كانغ دونغ شين بنتيجة 10-2 في منافسات لعبة بويو بويو في قاعة آيتشي سكاي إكسبو، ولم يبد كطفل عادي إلا بعد فوزه.
وقال يوكي "أنا سعيد جدا. الميدالية الذهبية جميلة جدا ولامعة وثقيلة".
وأضاف "كما أن الدمية المحشوة لطيفة للغاية، ومن الرائع أنها ذهبية اللون أيضا".
وتابع "لعبت في المباراة النهائية ضد المنافس الذي كنت أرغب في مواجهته أكثر من أي شيء، والذي كان قويا للغاية أيضا".
واجتاز كوريهارا مبارياته التمهيدية بسهولة ليتصدر المجموعة الأولى، وحافظ على هذا الزخم في أدوار خروج المغلوب، حيث هزم السنغافوري جاستن كوه مون جون بنتيجة 5-صفر، وتغلب على التايلندي تاناراك ونغكيتكون بنتيجة 10-1 ليقتحم النهائي.
ومن جانبه قال كانغ الحاصل على الميدالية الفضية "أشعر ببعض الإحباط عندما أفكر في المباراة".
وأضاف "من الواضح أن منافسي كان ماهرا وأعلى من مستواي، لكن في النهاية لم أحصل على الألوان التي كنت بحاجة إليها في اللعبة، مما أدى إلى الخسارة، لذا أشعر ببعض الأسف بشأن هذا الجزء".
وختم "كنت حذرا لأن كوريهارا بارع جدا في إحداث تفاعلات متسلسلة كبيرة. قدراته الفنية ودقته مذهلتان، سأتناول شيئا لذيذا اليوم".