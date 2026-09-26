طفل بعمر 11 عاما يفوز بذهبية الرياضات الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية

خبرني - فاز يوكي كوريهارا، الطفل الياباني المعجزة في الرياضات الإلكترونية البالغ من العمر 11 عاما، بالميدالية الذهبية في مسابقة الألغاز، وحظي بثناء كبير من منافسه في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا اليوم السبت.

ولم يبذل الطفل الذي يرتدي النظارات أي جهد يذكر وهو يتغلب على الكوري الجنوبي كانغ دونغ شين بنتيجة 10-2 في منافسات لعبة بويو بويو في قاعة آيتشي سكاي إكسبو، ولم يبد كطفل عادي إلا بعد فوزه.