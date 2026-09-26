العراق والكويت وجها لوجه في (خليجي 27).. الموعد والقنوات الناقلة

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الخليجية، مساء اليوم السبت، صوب ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدية السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي العراق والكويت، ضمن "خليجي 27".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكويت والعراق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المقامة حاليا في السعودية.

ويدخل منتخب العراق المباراة أمام الكويت، باحثا عن تحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعد أن اكتفى بالتعادل في المباراة الأولى أمام عمان بهدف لهدف، ويحتل المركز الثاني.

في حي يسعى منتخب الكويت حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لتحقيق الانتصار أمام العراق، ليعوض خسارته في المباراة الأولى أمام السعودية.

وتقام بطولة "خليجي 27" في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات، وهي: السعودية والكويت والعراق وعمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق اليوم:

تنقل منافسات "خليجي 27" عبر عدد من القنوات الرياضية العربية، من بينها: السعودية الرياضية 1، أبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وقنوات الكاس القطرية (AL KASS One)، والعراقية الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة عمان الرياضة (Oman Sports TV)، والبحرين الرياضية، MBC. ومنصة شاشا