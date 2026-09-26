بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار  والانتقال من التخصص ومن جامعة - رابط وملاحظات مهمة

خبرني - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار، أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس الدورة الصيفية للعام الجامعي 2026-2027 سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 26-9-2026، وحتى الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 29-9-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم البكالوريوس على الرابط التالي اضغط هنا

وتم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطــة تحقيـــــــــق الطالب للحـــــــــدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسيــــــــة للدورة الصيفية للعام الجامعي الحالي 2026-2027 حسب فئة الشهادة التي ينتمي لها، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

ملاحظات مهمة:

أولاً: تم طرح تخصصات جديدة في طلب الانتقال هي :

1. الجامعة الأردنية/ تربية الطفولة المبكرة

2. جامعة آل البيت/أصول الدين

3. جامعة آل البيت/الفقه وأصوله

4. جامعة آل البيت/اللغة العربية وآدابها

5. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز علم البيانات

6. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

7. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز التمريض ذكور وإناث

8. جامعة الحسين بن طلال/إدارة الطعام والشراب

9. جامعة الطفيلة التقنية/هندسة الحاسوب

10. جامعة الطفيلة التقنية/معلم الصف

11. جامعة الطفيلة التقنية/إدارة الأعمال

12. جامعة الطفيلة التقنية/اللغة الإنجليزية وآدابها

13. جامعة اليرموك/التكنولوجيا المالية

14. جامعة اليرموك/إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية

15. جامعة اليرموك/علم النفس الإرشادي

16. جامعة اليرموك/الصحافة والاعلام الرقمي

ثانياً: قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الموافقة على ما يلي"

1. السماح لطلبة الثانوية العامة حقل القانون والشريعة الالتحاق في تخصصات اللغة العربية.

2. السماح لطلبة الثانوية العامة الحقل الصحي الالتحاق في تخصصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكيماوية.

3. السماح لطلبة الثانوية العامة الحقل الصحي الالتحاق في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية، والهندسة الطبية، وهندسة الأجهزة الطبية.

حيث تم تعديل برمجية تقديم طلب إساة الاختيار والمناقلات بناءً على ذلك.