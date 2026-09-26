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ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز

  • 26 أيلول 2026
  • 18:00
ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز
تمرب نشر صورة لمضيق هرمز وغير اسمه الى مضيق ترمب

خبرني  - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضه مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة بشكل فوري، معتبرًا أن المقترح غير مقبول.

وقال ترمب إن إيران تسعى إلى إعادة فتح المضيق بشكل عاجل بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، مشيرًا إلى أن بلاده «تحقق انتصارًا كبيرًا» وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

وأضاف أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق، لافتًا إلى أن 29 سفينة عبرته خلال الليلة الماضية.

وأوضح ترمب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مضيفًا أنه يحب عقد الاتفاقات أيضًا، لكنه أكد أن المقترح الإيراني المطروح حاليًا غير مقبول.

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