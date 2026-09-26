تجارة عمّان تنظم يوماً طبياً مجانياً في جبل الحسين بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين - الأردن

الحاج توفيق: نوسّع مبادراتنا للوصول إلى أعضاء الغرفة وعائلاتهم والمجتمعات المحلية

خبرني - عمّان – نظمت غرفة تجارة عمّان، بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن، اليوم السبت، يوماً طبياً مجانياً في مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمنطقة جبل الحسين، ضمن برنامج يستهدف تقديم خدمات صحية مباشرة لأعضاء الهيئة العامة للغرفة وموظفي منشآتهم وعائلاتهم، إلى جانب أبناء المجتمع المحلي.

وشهد اليوم الطبي تقديم مجموعة من الاستشارات والفحوصات والخدمات الطبية المجانية في تخصصات مختلفة، بمشاركة جهات وكوادر طبية، بما يتيح للمراجعين الاطمئنان على صحتهم والحصول على الإرشادات الطبية والتوعوية اللازمة.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن الغرفة تعمل على توسيع نطاق الخدمات والمبادرات التي تلامس احتياجات أعضائها والعاملين في منشآتهم وعائلاتهم، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع المحلي، انطلاقاً من قناعتها بأن دور مؤسسات القطاع الخاص يتجاوز النشاط الاقتصادي إلى المساهمة الفاعلة في القضايا المجتمعية.

وقال إن تنظيم الأيام الطبية يمثل نموذجاً للشراكة التي تسعى الغرفة إلى تعزيزها مع المؤسسات الوطنية، من خلال توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الصحة.

وأضاف الحاج توفيق أن الاهتمام بصحة الإنسان وجودة حياته يشكلان جزءاً من مفهوم التنمية الشاملة، مؤكداً أن قوة الاقتصاد تبدأ من مجتمع يتمتع بالصحة والقدرة على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن الغرفة ستواصل تنفيذ برنامج الأيام الطبية المجانية في مناطق مختلفة من العاصمة، بما يوسع دائرة المستفيدين ويقرب الخدمات من أعضاء الهيئة العامة وموظفيهم وعائلاتهم والمجتمعات المحلية، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الطبية الشريكة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني، أن الشراكة مع غرفة تجارة عمّان تأتي انطلاقاً من إيمان المجموعة بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تقديم مبادرات صحية ومجتمعية ذات أثر مباشر ومستدام.

وأشار إلى أن مشاركة المجموعة في تنظيم اليوم الطبي تأتي امتداداً لنهجها في دعم المبادرات ذات الأثر المباشر على المجتمع، وتعزيز الشراكات الفاعلة التي تتيح الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتقديم خدمات صحية وتوعوية تشجع على الوقاية والكشف المبكر والاهتمام بالصحة.

وقال الدكتور الوزني إن مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظر إلى مسؤوليتها المجتمعية باعتبارها جزءاً أساسياً من دورها كمؤسسة وطنية، مؤكداً أن دور قطاع التأمين لا يقتصر على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى المساهمة في الوقاية وتعزيز الوعي وحماية الإنسان والمجتمع. وأضاف أن المجموعة حريصة على مواصلة دعم المبادرات الصحية والمجتمعية وتنفيذ برامج نوعية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة لدى أفراد المجتمع.

بدورها، ثمنت مندوبة مديرية تربية قصبة عمان الاولى/ مديرة مدرسة سكينة بنت الحسين للبنات بثينة الهندي، تنظيم اليوم الطبي، مؤكدة أن فتح المدارس أمام المبادرات المجتمعية الهادفة يعزز دورها كمؤسسات فاعلة في محيطها، ويجسد أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية والقطاع الخاص لخدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن التعاون مع غرفة تجارة عمّان والجهات المشاركة يوفر نموذجاً إيجابياً للعمل المشترك الذي يجمع بين الخدمة الصحية والتوعية والوصول المباشر إلى المجتمع المحلي.

وحضر افتتاح اليوم الطبي نائب مدير عام غرفة تجارة عمّان بشار مقبل، ورئيس إدارة التأمين الصحي والحياة في مجموعة الخليج للتأمين السيد سليمان دنديس، وعدد من مديري مجموعة الخليج للتأمين – الأردن، وممثلي الجهات المشاركة وأعضاء المجلس المحلي.