أزمة انضباطية تضرب محاربي الصحراء .. استبعاد نجم مانشستر سيتي من معسكر الجزائر

خبرني - أعلن المنتخب الجزائري لكرة القدم رسمياً، اليوم السبت، تسريح لاعبه ريان آيت نوري، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من المعسكر الإعدادي الحالي وإعادته إلى ناديه، ليتأكد عدم استكمال مهمته الحالية مع "الخضر".

وأصدر المنتخب بياناً أكد فيه أن المدير الفني، إبراهيم حمداني، اتخذ قراراً حاسماً بتسريح اللاعب وإبعاده عن المجموعة.