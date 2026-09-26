أزمة انضباطية تضرب محاربي الصحراء .. استبعاد نجم مانشستر سيتي من معسكر الجزائر

خبرني - أعلن المنتخب الجزائري لكرة القدم رسمياً، اليوم السبت، تسريح لاعبه ريان آيت نوري، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من المعسكر الإعدادي الحالي وإعادته إلى ناديه، ليتأكد عدم استكمال مهمته الحالية مع "الخضر".
وأصدر المنتخب بياناً أكد فيه أن المدير الفني، إبراهيم حمداني، اتخذ قراراً حاسماً بتسريح اللاعب وإبعاده عن المجموعة.
ويأتي هذا القرار الصارم على خلفية تصرف بدر من آيت نوري تجاه المدرب حمداني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الجزائر بزامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اللاعب وهو يحتج بقوة وبانفعال واضح على مدربه، تعبيراً عن غضبه لاعتراضه على عدم إشراكه في المباراة.
الجزائر تهزم زامبيا
وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في التصفيات بفوز مهم على نظيره الزامبي بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.
وتخوض كتيبة "محاربي الصحراء" غمار تصفيات "الكان" ضمن منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم إلى جانب زامبيا كلاً من منتخبي توغو وبوروندي.