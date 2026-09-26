في عمر الـ38.. ستيفن كاري يرفض إغراء الملايين ويتمسك بغولدن ستايت

خبرني - توصل نجم كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري إلى اتفاق لتمديد عقده مع غولدن ستايت ووريورز مدة عامين، مقابل 116 مليون دولار، ليضمن استمراره مع الفريق حتى موسم 2028-2029، وفقا لـ"أسوشيتد برس". ولم يعلن ووريورز رسميا تفاصيل عقد كاري.

وكان بإمكان النجم المخضرم -البالغ عمره 38 عاما- الحصول على عقد تصل قيمته إلى 136 مليون دولار، لكنه وافق على راتب أقل، في خطوة تعكس التزامه المستمر بإكمال مسيرته مع غولدن ستايت، النادي الذي أمضى معه كل مسيرته في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال مايك دانليفي، المدير العام لغولدن ستايت، في بيان: "لا يمكن أن نكون أكثر سعادة بالتوصل إلى اتفاق مع ستيفن وتمديد مسيرته التاريخية مع ووريورز. لم يكن هناك في تاريخ الرياضات الاحترافية وجه أفضل لناد، داخل الملعب وخارجه، من ستيفن كاري مع ووريورز. إنه يجسد كل ما تسعى هذه المؤسسة إلى تمثيله، من خلال أدائه الأسطوري داخل الملعب، وقيادته وتضحياته الفريدة، وتأثيره الاستثنائي في المجتمع".

وسيبلغ كاري نهاية عقد التمديد الحالي الذي تبلغ قيمته 62.6 مليون دولار، والذي وقعه في أغسطس/آب 2024 للموسم 2026-2027، قبل أن يبدأ عقده الجديد الذي سيبقيه مع الفريق حتى عام 2029، وهو ما قد يمنحه فرصة لخوض موسمه العشرين في دوري "إن بي إيه" (NBA).

قصة حافلة بالإنجازات

وإذا خاض كاري موسمه العشرين، فسينضم إلى الألماني ديرك نوفيتسكي، والراحل كوبي براينت، وأودونيس هاسلم، باعتبارهم اللاعبين الوحيدين في تاريخ الدوري الذين خاضوا 20 موسما أو أكثر مع فريق واحد.

وقدم كاري الموسم الماضي متوسط 26.6 نقطة و4.7 تمريرات حاسمة و3.6 متابعات و1.1 سرقة للكرة خلال 30.9 دقيقة في المباراة، لكنه شارك في 43 مباراة فقط. وغاب عن الملاعب لأكثر من شهرين بسبب إصابة مزعجة في الركبة اليمنى، ثم عاد عاد أخيرا في أوائل أبريل/نيسان، بعدما كان يأمل في البداية العودة عقب مباراة كل النجوم.

ويمتلك كاري في رصيده أربعة ألقاب في دوري "إن بي إيه" مع غولدن ستايت، كان آخرها عام 2022، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، ويتصدر تاريخ المسابقة في عدد الرميات الثلاثية المسجلة.

وأضاف دانليفي: "كنا محظوظين للغاية لأننا عشنا 17 عاما من إبداع ستيفن، ونحن سعداء للغاية لأن جماهيرنا ستواصل امتلاك الفرصة لمشاهدته وهو يقدم عروضه ويكتب فصولا جديدة في قصته الحافلة بالإنجازات".