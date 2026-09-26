بعد أن وصفه بـ(الطاغية).. أردوغان يرد على نتنياهو

خبرني - رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وصفه بـ"الطاغية" في الأمم المتحدة مؤخرا قائلا: "مكان المجرمين ليس منصة الأمم المتحدة بل المحاكم".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له اليوم السبت في إحدى الفعاليات بمدينة إسطنبول، في أول تعليق رسمي مباشر منه، على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة: "مكان المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب، ليس منصة الأمم المتحدة، بل صالات المحاكم التي تحاكمهم على الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف: "ما لم يُحاسب مرتكبو الإبادة الجماعية أمام العدالة وأمام القانون والتاريخ، فإن الوحشية نفسها ستتكرر، ونحن نمرّ بأيام وصل فيها النظام العالمي إلى طريق مسدود، من حيث الشرعية والتمثيل والعدالة".

وأردف الرئيس التركي: "تعيش منطقتنا عاصفة أزمات إن جاز التعبير، ونظام الغلبة للأقوى بات طابعا للعلاقات الدولية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "نحن عازمون على كشف عقلية الاحتلال الصهيوني، التي تعتبر نفسها مختارة ومتفوقة على جميع الشعوب، وإثبات أنها خالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ".

يشار إلى أن خلال خطابه على منصة الأمم المتحدة هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، تركيا بشكل شخصي وحاد، متهماً إياها بأنها أصبحت "بؤرة لنشر الأكاذيب المعادية للسامية"، كما وصف الرئيس أردوغان علناً بأنه "طاغية"، واتهمه باحتجاز الصحفيين واستضافة قادة حركة "حماس".