بيزشكيان: مجتبى يدعم المقترح الجديد بشأن هرمز

خبرني - أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وُضعت "بالتنسيق" مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وسيتم تنفيذها "دون أي مشاكل" إذا وافقت الولايات المتحدة.

وقال بيزشكيان تم التنسيق مع مجتبى خامنئي، وذلك في مقابلة ،السبت.

وإذا وافقت الولايات المتحدة على الخطة الإيرانية "وأوفت بالتزاماتها، فسوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد"، وفق بيزشكيان.

وأعلن عن تشكيل فريق من ستة أعضاء "يضم ممثلين عن منظمات وهيئات مختلفة من بينها الجيش والبرلمان والحكومة".

وأضاف الرئيس، الذي اختتم الجمعة أسبوعا من المحادثات الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الفريق "يجتمع لمناقشة القضايا المطروحة ويملك صلاحية اتخاذ القرارات".

وفي هذا السياق قدّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويُعد الممر المائي الحيوي لإمدادات النفط العالمية، محوريا في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران الذي وصل إلى طريق مسدود بعد مرور نحو سبعة أشهر على اندلاعه.

وفي انتظار رد رسمي من الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الخطة الجديدة تدعو إلى وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لسبعة أيام، بما في ذلك في لبنان.

وقال عراقجي إن الشروط هي نفسها التي وردت في مذكرة تفاهم وقعتها إيران والولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام.

ونص التفاهم الذي انهار في تموز على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وفك تجميد الأصول الإيرانية المجمدة منذ عام 1979، ورفع العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصاد إيران.