منخفض جوي يقترب من بلاد الشام.. هل تصل الأمطار إلى الأردن؟

خبرني - أشارت الخرائط الجوية الحاسوبية في مركز «طقس العرب» إلى تأثر منطقة شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية خريفية، تترافق مع منخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية، ليؤثر بشكل متفاوت على أجزاء من بلاد الشام، وخاصة سوريا ولبنان.

ويُتوقَّع أن تبدأ التأثيرات الجوية على شكل مقدمة للمنخفض الجوي اعتبارًا من يوم الأحد، مع تهيؤ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على بعض مناطق شمال وشمال غرب سوريا، إضافة إلى أجزاء محدودة من لبنان.

ومع يوم الاثنين، يتحرك المنخفض الجوي باتجاه المنطقة، وتعبر جبهة هوائية باردة نحو شمال غرب سوريا ولبنان، لتبدأ فرص الأمطار بالازدياد تدريجيًا، لا سيما على المناطق الساحلية، حيث تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البَرَد.

ومع تقدم الجبهة الهوائية الباردة، يُتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيًا نحو المناطق الداخلية من سوريا، لتشمل مناطق من حمص وحماة وأجزاء من حلب والمناطق المحيطة بها، مع تفاوت في شدة الهطولات من منطقة إلى أخرى.

أما بالنسبة إلى الأردن وفلسطين، فتشير التوقعات إلى بقائهما بعيدين عن التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام تميل للحرارة خلال ساعات الظهر والعصر.

ولا يُستبعد أن تشهد أجزاء من شمال فلسطين بعض الزخات المطرية، مع احتمالية ضعيفة لامتداد بعض الهطولات إلى أجزاء محدودة من شمال الأردن.

