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تفاصيل المبالغ المالية في عطوة المرحومة الرجبي

  • 26 أيلول 2026
  • 15:13
تفاصيل المبالغ المالية في عطوة المرحومة الرجبي

خبرني - انتهت العطوة العشائرية في قضية مقتل الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي، المعروفة بـ"أم راجي"، والبالغة من العمر 61 عامًا، باتفاق تضمن تحديد قيمة الدية والإجراءات المترتبة على أطراف القضية.

وبحسب الاتفاق، جرى تحديد دية المرحومة بمبلغ 400 ألف دينار أردني، حيث تم دفع 200 ألف دينار اليوم، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ 200 ألف دينار خلال أربعة أشهر، بواقع 50 ألف دينار شهريًا.

كما نص الاتفاق على دفع مبلغ 1000 دينار بدل "فراش العطوة"، إلى جانب إعادة مبلغ 115 ألف شيكل كان بحوزة المرحومة.

وأكدت عائلة المرحومة، بموجب الاتفاق، عدم ترحيل أي فرد من عائلة الجاني من مدينة القدس.

وفي المقابل، تضمن الاتفاق منع الجاني من دخول مدينة القدس نهائيًا.

وجاءت هذه البنود ضمن تسوية عشائرية أنهت العطوة في القضية، في إطار الإجراءات المتفق عليها بين العائلتين عقب مقتل المرحومة فاطمة الرجبي.

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