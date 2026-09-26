أحمد دحام يفتتح 24 Arena في البحر الميت ويعلن شراكته الجديدة مع Replit لموسم 2026–2027

خبرني - أعلن سائق الدرفت الأردني المحترف أحمد دحام رسمياً عن افتتاح 24 Arena في منطقة البحر الميت، لتكون وجهة جديدة لرياضة السيارات والفعاليات والتجارب المرتبطة بعالم المحركات في الأردن.

ويأتي المشروع ضمن رؤية 24 Motorsports لتطوير بيئة متكاملة تجمع السائقين المحترفين، عشاق السيارات، الفرق، العلامات التجارية والمواهب الجديدة في مكان واحد.

تهدف 24 Arena إلى توفير مساحة احترافية ومخصصة لرياضة السيارات، تجمع بين التدريب، التجارب، تطوير السائقين، اختبارات السيارات والفعاليات الجماهيرية.

وستستضيف 24 Arena مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، من بينها أيام الحلبة، اختبارات السيارات، جلسات Test & Tune، الاختبارات الخاصة، تدريبات الدرفت، تطوير مهارات السائقين، الفعاليات والبطولات، إضافة إلى تجمعات السيارات والأنشطة الخاصة بالشركات والعلامات التجارية.

كما ستوفر المنشأة فرصة لأصحاب السيارات والفرق والسائقين المحترفين لاختبار سياراتهم وإعداداتها ضمن بيئة مخصصة وآمنة، إلى جانب استضافة جلسات تطوير وتجارب للسيارات والمكونات والمنتجات الجديدة.

وستكون 24 Arena أيضاً وجهة مناسبة لإقامة إطلاقات السيارات، التجارب الصحفية، الإنتاج الإعلامي، التصوير، الفعاليات الخاصة وتجارب القيادة، بما يفتح المجال أمام العلامات التجارية المحلية والدولية للتواصل مع مجتمع رياضة السيارات في الأردن والمنطقة.

ويشكل تطوير السائقين أحد أهم أهداف المشروع، من خلال برامج تدريبية تناسب مختلف المستويات، بدءاً من المبتدئين الذين يخوضون تجربتهم الأولى، وصولاً إلى السائقين المتقدمين والمحترفين.

وسيتمكن الزوار كذلك من خوض تجربة رياضة السيارات من خلال تجارب الدرفت، الركوب إلى جانب السائقين المحترفين، أجهزة المحاكاة والأنشطة التفاعلية المختلفة.

ومن المقرر أن تستضيف 24 Arena على مدار العام عدداً من الفعاليات، أيام الحلبة، تجارب السيارات، البطولات والتجمعات، بهدف خلق مجتمع دائم ونشط حول رياضة السيارات.

وقال أحمد دحام عن المشروع:

"24 Arena مشروع حلمت فيه من فترة طويلة. الهدف كان نعمل مكان يجمع كل شخص عنده شغف بالسيارات ورياضة المحركات، سواء كان بده يتعلم، يطوّر مستواه، يختبر سيارته أو يعيش التجربة لأول مرة. عندنا مواهب وشغف كبير في الأردن، واليوم صار في مكان نقدر نبني فيه الجيل القادم."

وبالتزامن مع افتتاح 24 Arena، أعلن دحام أيضاً عن شراكة جديدة مع Replit لموسم 2026–2027، لتكون الشراكة جزءاً من مرحلة جديدة في مسيرته وبرنامج 24 Motorsports للموسم المقبل.

وسيحمل الموسم الجديد مجموعة من التحديات والمشاركات والبطولات الجديدة، مع خطط لتوسيع حضور الفريق في فعاليات ومسابقات مختلفة خلال موسم 2026–2027.

وتجمع الشراكة بين أحمد دحام وReplit بين عالم رياضة السيارات والتكنولوجيا والابتكار، مع رؤية مشتركة تقوم على التطور، الإبداع وخوض تحديات جديدة.

كما ستدعم الشراكة عدداً من الأنشطة والمشاريع والمشاركات التنافسية التي سيعلن عنها دحام و24 Motorsports خلال الموسم المقبل.

وقال دحام حول الشراكة:

"الموسم الجاي رح يكون مرحلة جديدة بالنسبة إلنا. عندنا تحديات ومنافسات ومشاريع جديدة، وهدفنا نرفع المستوى أكثر ونشارك في تجارب أكبر. وجود Replit معنا في هذه المرحلة يعطي المشروع بعداً جديداً ويفتح أمامنا فرصاً أكبر خلال موسم 2026–2027."

ويمثل افتتاح 24 Arena إلى جانب الشراكة الجديدة مع Replit خطوة جديدة ضمن توسع رؤية 24 Motorsports، سواء من ناحية تطوير رياضة السيارات في الأردن أو من خلال المشاركات والمشاريع الإقليمية والدولية المقبلة.

وبفضل موقعها في البحر الميت، تهدف 24 Arena إلى أن تكون نقطة تجمع بين رياضة السيارات، الترفيه، السياحة وثقافة السيارات، واستقطاب الزوار والسائقين والعلامات التجارية من الأردن والمنطقة.

ويمثل افتتاح 24 Arena بداية فصل جديد، مع المزيد من أيام الحلبة، اختبارات السيارات، البطولات، الفعاليات والتجارب المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.