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أفراح الزيودي وآل منصور في كندا

  • 26 أيلول 2026
  • 14:46
أفراح الزيودي وآل منصور في كندا

خبرني - أقام الباشا عبدالسلام الزيودي حفل زفاف لنجله المهندس مازن، في كندا،/انتاريو  ، وسط أجواء عائلية مفعمة بالفرح، وبحضور جمع من الأهل والأصدقاء وأبناء الجالية العربية.
وشهد الحفل أجواء احتفالية عكست فرحة العائلتين بهذه المناسبة السعيدة، وتخللته التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية هانئة ومستقبلاً حافلاً بالمودة والسعادة.
وبهذه المناسبة، تتقدم عائلتا الزيودي وآل منصور بأسمى آيات التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، وأن يديم الأفراح والمسرات على العائلتين.

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