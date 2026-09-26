الأردن ومصر تبحثان أوضاع العمالة المصرية وتعزيز التعاون في سوق العمل

خبرني - استقبل وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، في مقر وزارة العمل السبت، وزير العمل في جمهورية مصر حسن رداد، والسفير المصري في المملكة خالد الأبيض والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل، بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين .

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية، لتعزيز أطر التعاون المشترك بما يخدم قضايا العمل والعمال، ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة الأردنية النافذة.

وأكد القطامين، بحضور أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان وعدد من مديري الوزارة، عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب القطامين عن تقدير الأردن للعمالة المصرية، مشدداً على حرص الحكومة الأردنية على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، مبيناً أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات النافذة، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، هو الضمانة الحقيقية لحماية حقوق العامل وحفظ كرامته.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة قيّمة لتطوير الشراكة بين الوزارتين، لا سيما في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتأسيس لخطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب وزير العمل المصري حسن رداد عن شكره وتقديره للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال والحرص الدائم على رعاية العمالة المصرية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على تعزيز أواصر التعاون ومواصلة التنسيق المشترك؛ لتوعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يضمن استقرار سوق العمل ويخدم المصالح المشتركة، معربا عن تقديره لرئاسة الأردن لمؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والخمسين.