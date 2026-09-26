البنك العربي الإسلامي الدولي يحصد جوائز التميز والابتكار في المصرفية الرقمية لعام 2026

خبرني - حصد البنك العربي الإسلامي الدولي جائزة "الابتكار في المصرفية الرقمية لعام 2026"، الممنوحة من قبل مؤسسة كامبردج المتخصصة في التمويل الإسلامي ومقرها المملكة المتحدة. وجاء هذا الإعلان على هامش أعمال قمة التمويل الإسلامي العالمية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد البيان الصحفي الصادر عن اللجنة المنظمة بأن اختيار البنك العربي الإسلامي الدولي لهذه الجائزة جاء تقديرًا لإنجازاته المتميزة في تطوير الخدمات الرقمية، وخططه الطموحة للارتقاء بالمصرفية الرقمية الإسلامية نحو العالمية. وقد استند القرار إلى تقييم دقيق من لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء المصرفيين الدوليين في قطاع التمويل الإسلامي.

وفي السياق ذاته، شهد حفل توزيع الجوائز تكريماً رفيعاً لـ السيد إياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، حيث تم منحه درع الامتياز القيادي العالمي في المصرفية الإسلامية لعام 2026؛ وذلك تقديرًا لجهوده الملموسة ورؤيته الاستراتيجية في قيادة التحول الرقمي، ودفع عجلة تطوير الصناعة المالية الإسلامية نحو آفاق جديدة.

وفي تعليقه على هذا التكريم، أكد السيد إياد العسلي المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي ،أن حصول البنك على جائزة 'الابتكار في المصرفية الرقمية' وتكريمه بـ 'درع الامتياز القيادي العالمي' يُعدّ تجسيداً حقيقياً للرؤية الراسخة في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة ومواكبة لأعلى المعايير العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك المستمر بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الخدمات الرقمية التي تلبي تطلعات المتعاملين وتمنحهم تجربة مصرفية سلسة وآمنة، مما يعزز مكانة البنك كنموذج رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية الرقمية.

وختم العسلي بالتأكيد على إهداء هذا النجاح لجميع كوادر وفرق العمل في البنك العربي الإسلامي الدولي الذين أثبتوا بتفانيهم وإبداعهم أن التميز مسيرة مستمرة، موجهاً الشكر لجميع المتعاملين على ثقتهم الغالية التي تشكل دافعاً مستمراً للريادة. وأكد مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي والابتكار، لدفع عجلة نمو التمويل الإسلامي وتأكيد حضوره الفاعل على الساحة الاقتصادية المحلية والدولية.

