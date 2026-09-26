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عودة اعتصام عمال الوطن في بلدية الطفيلة.. مطالب بصرف مستحقات العمل الإضافي

  • 26 أيلول 2026
  • 14:28
عودة اعتصام عمال الوطن في بلدية الطفيلة مطالب بصرف مستحقات العمل الإضافي

خبرني - عاد عمال الوطن في بلدية الطفيلة الكبرى إلى الاعتصام مجددًا، احتجاجًا على ملف مستحقات العمل الإضافي، وللمطالبة بمعالجة أوضاعهم الوظيفية.

ويأتي تجدد الاعتصام في ظل استمرار مطالب العاملين بصرف مستحقات العمل الإضافي، بالتزامن مع الوعود المتعلقة ببحث الملف وإجراء تعديلات على أوضاعهم الوظيفية.

ويشكل ملف مستحقات العمل الإضافي ومطالب عمال الوطن في بلدية الطفيلة قضية متجددة، تنقلت خلال الفترة الماضية بين الاحتجاجات الميدانية والمطالبات بإيجاد حلول من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الإدارة المحلية وبلدية الطفيلة الكبرى.

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