شاب خرج في (مشوار) ولم يعد.. مناشدة للبحث عن مفقود في الشونة الجنوبية

خبرني - ناشد ذوو الشاب عواد علان الرشايدة، البالغ من العمر نحو 31 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعد فقدان الاتصال به في منطقة الشونة الجنوبية.

وقال إبراهيم الرشايدة إن الشاب المفقود هو زوج شقيقته، وإنه خرج من منزله صباح الخميس 31/8/2026، بعد أن أبلغ زوجته ووالدته بأنه ذاهب في «مشوار» ولن يتأخر، إلا أنه لم يعد إلى منزله منذ ذلك الحين.

وأضاف أن العائلة والجهات المعنية تبحث عن الشاب منذ فقدانه، دون ورود أي معلومات عن مكانه أو التمكن من التواصل معه هاتفيًا.

وأشار الرشايدة إلى أن المفقود من سكان الشونة الجنوبية، وقد خرج دون أن يحمل أي إثباتات شخصية، مثل الهوية أو غيرها من الوثائق.

وأوضح أن ذويه تقدموا ببلاغ لدى المركز الأمني المختص في منطقة الروضة بالشونة الجنوبية، مؤكدًا أن الشاب معروف بالتزامه وليس له أي أسبقيات.

وبحسب ذويه، لم يُجرِ عواد اتصالات غير معتادة، ولم يتحدث مع أشخاص قبل خروجه من المنزل، بما قد يساعد في تحديد وجهته.

وأضاف الرشايدة أن الجهات المختصة واصلت البحث عن الشاب، إذ وصلت فرق أمنية إلى منزل ذويه واستخدمت كلاب الأثر، بعد تزويدها بقطعة ملابس غير مغسولة للشاب لتتبع رائحته، إلا أن عمليات البحث لم تسفر حتى الآن عن العثور عليه.

وناشدت عائلة الرشايدة كل من لديه أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى الشاب المفقود، التواصل مع الجهات الأمنية أو إبلاغ ذويه، أملًا في العثور عليه وعودته إلى أسرته.