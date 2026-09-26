كريم فهمي يفاجئ جمهوره: ياسمين عبدالعزيز غيرت مكانتي الفنية

خبرني - كشف الممثل المصري كريم فهمي عن تأثير تعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن الأعمال التي جمعتهما أحدثت فارقًا واضحًا في مشواره وحضوره لدى الجمهور العربي.

وقال كريم فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مشاركته مع ياسمين عبدالعزيز في أكثر من عمل شكّلت مرحلة مهمة بالنسبة له، وساهمت في وصوله إلى مساحة جماهيرية مختلفة داخل الوطن العربي.

وأوضح الممثل المصري: «أنا قبل ياسمين عبد العزيز كنت حاجة، وبعدها بقيت حاجة تانية في الوطن العربي»، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما ترك تأثيرًا كبيرًا في مسيرته الفنية.

وتطرق كريم فهمي إلى المقابل المادي الذي يحصل عليه في أعماله، مؤكدًا أنه يرى أن أجره أقل مما يستحق مقارنة بعدد من الفنانين الآخرين.

وقال: «أجري اللي باخده أقل من المفروض.. أجري أقل من غيري»، في إشارة إلى عدم رضاه عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل مشاركاته الفنية.

وفي سياق متصل، أعادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز نشر مقطع من مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وظهرت خلاله في مشهد رومانسي جمعها بكريم فهمي ضمن أحداث العمل.

وأرفقت ياسمين عبدالعزيز المشهد بأغنية «طب بأحبك»، وتحديدًا مقطع «العيون الحلوة دي»، للمطرب حمو المرشدي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد عدد من المتابعين بالانسجام بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، خاصة أن الثنائي سبق أن اجتمعا في أعمال فنية حظيت بتفاعل جماهيري لافت.

ويشارك في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» كل من ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، وخالد سرحان، ومنة فضالي، وإنجي كيوان، ولينا صوفيا، وإلهام وجدي، وسينتيا خليفة، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي.

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.