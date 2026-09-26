خبرني - شنّ محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجوماً على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب تعادل الفراعنة سلبياً مع أنجولا، في مستهل مشوار المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وانتقد شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني رياضي تصريحات حسن حول محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد المنتخب، مؤكداً أن الحديث عن اللاعب بهذه الطريقة قد يؤثر على أجواء غرفة ملابس المنتخب.



كما اعتبر أن تلك التصريحات "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن محمد هاني، زميل الشناوي في الأهلي والمنتخب، كان يجلس في جوار المدير الفني خلال حديثه هذا. وألمح شيكابالا إلى أن المدير الفني بات متكبراً، قائلاً "الأنا عندك عليت"

إلى ذلك، أوضح أن استقرار غرفة ملابس المنتخب يمثل عنصراً أساسياً، محذراً من أن التصريحات العلنية تجاه اللاعبين قد تجعل عناصر الفريق يشعرون بالقلق من رد فعل المدير الفني في حال تراجع مستواهم.

شيكابالا ينتقد اختيارات حسام حسن

كذلك انتقد نجم الزمالك السابق أيضًا طريقة اختيار لاعبي المنتخب، مؤكداً أن الانضمام إلى الفراعنة يجب أن يكون مرتبطاً بما يقدمه اللاعب مع ناديه خلال المباريات الأخيرة.

كما تساءل عن عدد المباريات التي تابعها حسن وجهازه الفني في الدوري المصري منذ بداية الموسم، معتبراً أن متابعة اللاعبين مع أنديتهم أمر مهم عند اختيار قائمة المنتخب.

انتقاد تغيير محمد صلاح أمام أنجولا

هذا وتطرق شيكابالا إلى قرار استبدال محمد صلاح خلال مباراة أنغولا، بعدما خرج قائد المنتخب في الدقيقة 60، متسائلاً عن الأسباب الفنية وراء التغيير. واعتبر أن صلاح لاعب له قيمة كبيرة، وأن قرار خروجه مبكراً من المباراة يحتاج إلى تفسير فني واضح، خاصة في ظل حاجة المنتخب إلى تحقيق الفوز في بداية مشواره بالتصفيات.

أزمة الشناوي تتصاعد

أتت تصريحات شيكابالا بالتزامن مع تصاعد الجدل حول تصريحات حسام حسن السابقة بشأن الشناوي، بعدما وصف المدير الفني الحارس بأنه كان "منتهياً" في فترة سابقة عندما لم يكن يشارك مع الأهلي.

إذ أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً عقب مباراة أنغولا، أعرب خلاله عن رفضه تصريحات المدير الفني للمنتخب بشأن لاعبه وقائدهالشناوي، مؤكداً أن المساس بالقيمة الفنية والأدبية للاعبيه أمر غير مقبول من وجهة نظر النادي.



في حين رفض حسن التعليق على أزمة الشناوي عقب التعادل مع أنغولا، مؤكداً أن تغيير صلاح جاء لأسباب فنية، وطالب الجماهير بدعم المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

هذا وتستعد مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، وسط استمرار الجدل حول تصريحات المدير الفني وأجواء المنتخب عقب التعادل مع أنجولا.