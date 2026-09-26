ترمب ينشر خريطة لهرمز باسم (مضيق ترمب) وغياب قطر والبحرين

خبرني - نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، السبت، خريطة لمنطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث أطلق عليه اسم "مضيق ترامب".

ونشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على منصته "تروث سوشيال"، السبت، صورة خريطة لمنطقة الخليج ومضيق هرمز، وأطلق عليه اسم "مضيق ترامب".

وفي الخريطة، رسم ترمب دائرة تحيط بمضيق هرمز، وتضمنت الجزر الواقعة ضمن منطقة المضيق، وشملت أيضاً سواحل إيران وسواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ظهرت في الخريطة دول الخليج باستثناء قطر والبحرين.



وكان الرئيس الأمريكي أشار في مارس/آذار الماضي، إلى مضيق هرمز باسم "مضيق ترمب" خلال خطابه في قمة أولويات معهد الاستثمار الأجنبي في ولاية فلوريدا.



وقال للحضور: "عليهم فتحه، عليهم فتح مضيق ترمب. أقصد مضيق هرمز"، وأضاف مازحًا: "معذرةً، أنا آسف جدًا، يا له من خطأ فادح، ستدّعي وسائل الإعلام الكاذبة أنه قال ذلك عن طريق الخطأ، كلا، لا أرتكب أخطاءً. ليس كثيرًا".

ولاحقا، اقترح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق "ترمب"، وذلك بعدما قال مجددًا إن الممر المائي الحيوي أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال: "الآن وقد أصبح مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، هل يجب أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟".

وقال ترمب في تصريحات لاحقة، إنه يعتزم إعلان "مضيق هرمز ضمن الأراضي الأمريكية بعد أن نُنهي هزيمة إيران"، وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قريباً جداً".

وأضاف ترمب أمام حشد في فعالية بمقاطعة ناسو في نيويورك: "نحن نفرض الحصار؛ فلا تمر أي سفن إلا إذا أردنا نحن ذلك".

في حين رد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على تصريح ترامب عن اعتزامه إعلان "مضيق هرمز ضمن الأراضي الأمريكية".

وقال غريب آبادي، في بيان: "لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة، أو حاملة طائرات، أو أمر تنفيذي، أو خطاب انتخابي. إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة".