موعد مباراة الكويت ضد العراق في كأس الخليج 2026 والقنوات الناقلة

خبرني - تشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، مباراة مرتقبة بين منتخبي الكويت والعراق.

وكان المنتخب الكويتي خسر في مباراته الأولى أمام نظيره السعودي مستضيف البطولة 0-1، بينما حصد منتخب العراق نقطة وحيدة من التعادل أمام عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد العراق في كأس الخليج 2026

تنقل مباراة الكويت والعراق ضمن منافسات كأس الخليج 2026. عبر مجموعة من القنوات.

قناة أبوظبي الرياضية.

قناة الكأس 1

الشارقة الرياضية

الرياضية العراقية

عمان الرياضية

قناة Mbc

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الكويت ضد العراق في كأس الخليج 2026

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الكويت والعراق عبر المنصات الرقمية التابعة للقنوات الناقلة للبطولة،

كما تقوم بعض من هذه القنوات بنقل مجريات المباريات عبر صفحاتها على منصات التواصل الإجتماعي.

موعد مباراة الكويت ضد العراق في كأس الخليج 2026

تقام مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي 2026. يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت، 7 مساءً بتوقيت أبوظبي.