"البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث

م. أبو هديب : المشروع يترجم مستهدفات التحديث الاقتصادي ويرسخ دور الأردن في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي



د. النسور: مشروع مصنع البلورة الباردة الثالث يُعد جزءاً رئيسياً من " التوسع الجنوبي" والبالغ كلفته (1.1) مليار دولار

خبرني - أعلنت شركة البوتاس العربية، عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة الثالث والذي يُعد مكوناً رئيسياً من مشروع التوسع الجنوبي، أكبر مشروع استثماري في تاريخ الشركة، والذي تبلغ كلفته التقديرية تبلغ نحو (1.1) مليار دولار أمريكي، وذلك بعد استكمال الدراسات التحضيرية والهندسية والتصميمية، تمهيداً لإضافة طاقات إنتاجية وتنويع منتجات الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وحضر فعالية إطلاق المرحلة التنفيذية للمشروع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات العالمية المشاركة في أعمال التصميم والهندسة والتوريد والإنشاء والإشراف.

ويأتي بدء الأعمال التنفيذية استكمالاً للمراحل التي انطلقت عقب تدشين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمشروع في شهر أيار من عام 2025، بوصفه واحداً من أضخم المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، والأكبر في تاريخ شركة البوتاس العربية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يجسد نهج الشركة في توجيه استثماراتها نحو مشاريع كبرى عالية القيمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية، بما ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لتعزيز مساهمة قطاعي التعدين والأسمدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفد الصادرات الوطنية.

وأوضح المهندس أبو هديب أن حجم الاستثمار الكلي يعكس التزام الشركة بتوسيع قاعدتها الصناعية وترسيخ استدامة نموها، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يعزز موقع الأردن على خريطة صناعة البوتاس والأسمدة العالمية، ويعزز دوره في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير أحد المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي.

وبيّن المهندس أبو هديب أن الأثر التنموي للمشروع يتجاوز الجوانب الإنتاجية المباشرة، ليحدث آثاراً اقتصادية واسعة، مما سينعكس إيجابياً على الأنشطة والخدمات المساندة ويدعم البيئة الاستثمارية لتلك القطاعات.

وثمّن المهندس أبو هديب الدعم الملكي المتواصل من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لقطاع التعدين، والمتابعة الحكومية الحثيثة للمشاريع الكبرى، مؤكداً أن هذه المظلة الداعمة تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تنفيذ استثمارات تاريخية مستدامة، وتكريس مكانة المملكة كوجهة صناعية موثوقة ومتقدمة قادرة على قيادة مشاريع تعدينية كبرى.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن إطلاق الأعمال الميدانية ينقل مشروع التوسع الجنوبي من مراحل الدراسات والتصاميم الهندسية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكداً أن الشركة تتبنى خطة تنفيذية متكاملة تربط بين رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، وتطبيق أعلى المعايير الفنية لضمان إنجاز هذا الاستثمار الاستراتيجي بكفاءة ودقة عالية.

وأشار الدكتور النسور إلى أن المشروع يمنح الشركة مرونة أكبر في الاستجابة للمتغيرات الدولية واحتياجات العملاء، عبر إنتاج أصناف ذات مواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية النوعية، وبمستويات مرتفعة من النقاوة والتحكم الدقيق بخصائص المنتج، لا سيما البوتاس المتوافق مع المتطلبات الأوروبية، والبوتاس الحبيبي الأبيض والأحمر، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الشركة في الأسواق العالمية.

وبيّن الدكتور النسور أن منظومة العمل رُوعي في تصميمها تطوير القدرات اللوجستية في مجالات التخزين والمناولة لربط عمليات نقل منتجات الشركة بموانئ العقبة، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الكلف اللوجستية وتعزيز مرونة عمليات التصدير.

ويتضمن مشروع التوسع الجنوبي، حزمتان رئيسيتان؛ الأولى هي مشروع مصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يشمل بناء مصنع جديد لإنتاج البوتاس الحُبيبي، ومستودعات ومرافق مناولة حديثة، فيما تتضمن الحزمة الثانية إنشاء ملاحات شمسية جديدة على مساحة تقارب (27) كيلومتراً مربعاً لزيادة ترسيب المواد الأولية لإنتاج البوتاس، فضلاً عن منظومة من الحفارات والحصادات ومحطات الضخ والرفع وخطوط الأنابيب والمرافق المساندة اللازمة لاستدامة العمليات الإنتاجية وتلبية احتياجات المصانع الجديدة.

وعلى الصعيدين التنموي والتشغيلي، فمن المتوقع أن يوفر المشروع خلال مرحلة التنفيذ نحو (4) آلاف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال الأردنيين، وأكثر من (300) فرصة عمل دائمة عند التشغيل، مع التركيز على إتاحة فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية. كما ستنفذ الشركة برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر الوطنية لتمكينها من تشغيل وإدارة التقنيات الصناعية المتقدمة المستخدمة في المشروع، بما يسهم في بناء خبرات أردنية مؤهلة في الصناعات التعدينية والتحويلية.

يُشار إلى أن مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة تشارك في تنفيذ المشروع في مجال تقديم خدمات التصاميم الهندسية وتزويد تكنولوجيا البلورة الباردة وأنظمة التحكم وخدمات الإشراف المؤسسي.