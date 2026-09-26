"القبول الموحد" يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار السبت

خبرني - بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد، السبت، استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين "طلبة إساءة الاختيار؛ لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027

وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء الموافق 29 أيلول.

كما تبدأ صباح الأحد عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصرا الأربعاء الموافق 30 أيلول عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

وتقتصر عملية التقديم لأبناء الأردنيات على الطلبة المستوفين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة، في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025، شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية.

وتبدأ الاثنين عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر من الخميس الأول من تشرين الأول.

وتشمل طلبات الانتقال جميع التخصصات باستثناء الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة، وفق الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة للعام الجامعي 2026-2027، على أن تعلن الوحدة أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى للمعدل للتخصصات التي يرغبون بالانتقال إليها، وفق الشواغر المتاحة.